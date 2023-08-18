Жара будет истощать Украину: синоптики рассказали, какой будет погода в выходные

В южной части страны и восточных областях столбики термометра поднимутся до отметки в 36°.

В последующие трое суток в Украине сохранится жаркая погода с температурой ночью 16-22°, днем 28-33°, в южной части и восточных областях местами 35-36°.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу днем в Карпатском регионе, в воскресенье в западных и северных областях, в понедельник в Украине кроме юга и востока местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Какая погода на Спаса

На праздник Преображения Господня, или Спаса, 19 августа ожидается небольшая облачность. Без осадков, только во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях днем местами кратковременный дождь, гроза, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 17-22°, днем 28-33°, в южных областях до 36°.

На высокогорье Карпат температура ночью 13-18 °, днем 21-26 °.

Жаркие августовские дни / Фото: Укргидрометцентр

Жара продолжает истощать киевлян

В Киевской области и в столице 19 августа снова будет жарко.

В регионе будет небольшая облачность, осадков не предполагается.

Ветер преимущественно восточный – 3-8 м/с.

Температура по области ночью будет 17-22°, днем 28-33°С.

В Киеве ночью ожидается 17-19°, днем 29-31°С.

Отметим, что до 20 августа в регионе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Жара поражает! Украинцев предупредили о летнем аде!

Напомним, Укргидрометцентр сообщил, сколько продержится жара и какова погода на День Независимости. Жарко будет как минимум до конца недели.

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