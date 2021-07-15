Жара будет продолжаться: прогноз погоды в Украине на пятницу, 16 июля

Жара будет продолжаться: прогноз погоды в Украине на пятницу, 16 июля

Днем в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди.

В пятницу, 16 июля, в Украине будет преимущественно сухая и жаркая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков, лишь днем в северных, восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°, в Карпатах ночью 11-16°, днем 23-28°.

В Киеве 16 июля ночью также ожидаются сухая погода, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 32-34 °.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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