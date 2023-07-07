"Жара будет убегать отовсюду": какой будет погода в эти выходные и на следующей неделе

На выходных будет сильный ветер – порывы могут достигать штормовых значений.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в эти выходные.

По ее словам, 8 и 9 июля, "жара будет убегать отовсюду", поэтому ожидается достаточно комфортная погода. Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет составлять 8-9 июля +23+28 градусов.

"Только завтра, в субботу, еще задержатся +30+32 градуса кое-где на востоке и юго-востоке", – говорит Диденко.

Дожди с грозами ожидаются 8 июля на Левобережье Украины. 9 июля в большинстве областей будет сухая. Лишь на востоке и Крыму ожидаются локальные грозовые дожди.

Диденко предупреждает, что на выходных будет сильный ветер – порывы могут достигать штормовых значений.

Киев

В Киеве суббота и воскресенье ожидаются преимущественно солнечными, с комфортной температурой воздуха +23+26 градусов. В ближайшую ночь есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

Кроме того, выходные в столице будут ветреными, ветер – с севера.

Погода на следующей неделе

"На следующей неделе жара явно не в любимчиках в атмосфере, а во вторник на севере, на северо-западе и в центральных областях вообще "ударят" холода, ожидается там 11-го июля, страшно сказать, +18+22 градуса", — говорит синоптик.

Ранее ТСН.ua публиковал эксклюзивный прогноз погоды на июль в Украине.

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