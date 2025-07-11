Жара будет зашкаливать: какой будет погода в выходные, 12-13 июля

В Украине будет жарко / © Associated Press

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На выходных — 12-23 июля — в Украине ожидаются температурные контрасты и грозовые ливни, а местами воздух прогреется до +40°.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Согласно его прогнозу, 12 июля на Левобережье ожидаются грозовые дожди, которые в дневное и вечернее время будут сопровождаться комплексом опасных явлений — градом и сильными порывами ветра.

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«Экстремально жаркая погода установится в Луганской области, а наиболее комфортные температурные показатели прогнозируются в западной части страны, куда уже поступит свежая и более влажная воздушная масса атлантического происхождения», — уточнил синоптик.

В западных областях ночью без существенных осадков, а днем местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных пунктах возможен град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +8…+13 °С, днем +21…+26 °С.

На севере Украины утром и днем ожидаются грозовые дожди, в Сумской области местами сильные ливни, крупный град и шквалы 17—22 м/с. Ночью будет +13…+18°С, днем +26…+31°С.

В центральных областях местами пройдут грозовые дожди, в отдельных районах возможны сильные шквалы и град.

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На юге будет сухо, жарко и солнечно. Ночью +16…+21 °С, днем +30…+35 °С, в Крыму и Приазовье до +37 °С.

Погода 13 июля

В конце недели в западных областях Украины ночью местами ожидается кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью +11…+16 °С, днем уже потеплеет до +24…+29 °С.

В северных областях ночью ожидаются грозовые дожди, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13…+18 °С, днем +26…+31 °С.

В центральных регионах будет облачная и сухая погода. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, днем +30…+35 °С.

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На юге будет облачно и жарко. Ветер 7 — 12 м/с. Температура ночью будет +17…+22 °С, днем +32…+37 °С.

В восточной части Украины ожидается жаркая погода. Пройдут грозовые дожди, днем местами возможны сильные ливни, град и шквалы 18 — 23 м/с. Температура ночью +18…+23 °С, днем +32…+37 °С, а в Луганской области раскалит до +38…+40 °С.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни украинцев ожидает существенное ослабление жары — в некоторых регионах температура снизится почти до 15 градусов.