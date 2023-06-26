Жара до +30 градусов, но кое-где дожди: прогноз погоды в Украине на 27 июня

Теплее всего будет в южной части страны.
Во вторник, 27 июня, температура воздуха в Украине будет комфортной в течение дня +20+26 градусов. На северо-востоке и по крайнем востоке местами +18+21.
В южной части +25+30 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Дожди с грозами пройдут в западных областях, на востоке Украины (на Донетчине без существенных осадков). Осадки возможны на Житомирщине и Сумщине, а вот на Киевщине и Черниговщине завтра преимущественно сухо.
В центральной части дожди ожидаются в Винницкой области и на Днепропетровщине. Полтавщина, Кропивницкий с районами, Черкасская область — без осадков.
Южная часть окажется в сухой солнечной погоде. В Киеве без осадков, солнечно и +23 градуса.
Ранее стало известно, что в Украину движется мощный циклон Lambert – с понедельника, 26 июня, в некоторых регионах возможны обильные дожди с грозами.