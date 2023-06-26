Жара до +30 градусов, но кое-где дожди: прогноз погоды в Украине на 27 июня

Теплее всего будет в южной части страны.

Во вторник, 27 июня, температура воздуха в Украине будет комфортной в течение дня +20+26 градусов. На северо-востоке и по крайнем востоке местами +18+21.

В южной части +25+30 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дожди с грозами пройдут в западных областях, на востоке Украины (на Донетчине без существенных осадков). Осадки возможны на Житомирщине и Сумщине, а вот на Киевщине и Черниговщине завтра преимущественно сухо.

В центральной части дожди ожидаются в Винницкой области и на Днепропетровщине. Полтавщина, Кропивницкий с районами, Черкасская область — без осадков.

Южная часть окажется в сухой солнечной погоде. В Киеве без осадков, солнечно и +23 градуса.

Ранее стало известно, что в Украину движется мощный циклон Lambert – с понедельника, 26 июня, в некоторых регионах возможны обильные дожди с грозами.

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