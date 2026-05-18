Жара до +30, шквалы и град: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине 19 мая

Синоптики предупреждают о дождях и грозах в Украине 19 мая / © Pixabay

Во вторник, 19 мая, погода в Украине будет довольно контрастной: в одних регионах ожидается летняя жара, а в других — заметная прохлада. При этом синоптики предупреждают о дождях с грозами, шквальном ветре и граде почти по всей стране.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что во вторник, 19 мая, температурный режим в Украине будет довольно контрастным. Следовательно, в западных областях, а также Житомирской области будет прохладно ожидается от +17 до +21 градусов тепла.

На юге, в центральных областях а также на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине будет жарко — там столбики термометров будут показывать от +25 до +29 градусов выше нуля.

В остальных областях Украины воздух прогреется до комфортных +22…+25 градусов тепла.

Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

«С осадками — выбор небольшой, или дождь, или после дождя прояснения. То есть, во вторник повсеместно в Украине ожидается неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями. Где сильнее тепло — там возможны шквалы!» — предупреждает синоптик.

По словам Диденко, в Киеве 19 мая пройдут кратковременные грозовые дожди, максимальная температура воздуха составит около +25 градусов.

Глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует нестабильную погоду с дождями и грозами в Украине до конца этой недели.

«В грозах вероятны град и шквалы, это опасно! Из позитива — дождались летних температур — ночью 12-17° и днем теплые 22-27°», — сообщает метеоролог.

В то же время Постигань предупреждает, что на этой неделе украинцев ждут ночные грозы. Из-за того, что днем атмосфера будет накапливать влагу и тепло, ночью будут запускаться мощные конвекционные процессы.

«Такие процессы имеют локальный и скоротечный характер: в одной части области может быть тихо и сухо, а неподалеку будет ливень и греметь. Поэтому, при раскатах грома старайтесь сохранять спокойствие. Однако, не пренебрегаем сигналами воздушных тревог», — отметил синоптик.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 19 мая в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, грозы.

Днем в южных и большинстве центральных областей в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов выше нуля, на востоке и северо-востоке страны столбики термометров поднимутся до отметки +29 градусов тепла.

В западных областях ночью температура воздуха составит от +7 до +12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов выше нуля.

Погода в Украине 19 мая / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о грозах и шквалах

Синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине 19 мая. По данным метеорологов, кроме запада, днем ожидаются грозы, в южных и центральных (кроме Винницкой) областей местами будут град и шквалы 15-20 м/с

Во многих областях страны объявлен первый уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — отмечают метеорологи.

Предупреждение синоптиков о грозах 19 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 19 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Также возможен кратковременный дождь, ночью с грозами

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться в пределах от +11 до +16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов выше нуля.

В Киеве ночью температура воздуха будет колебаться от +14 до +16 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +23 до +25 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о грозах, в связи с этим в области объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают о грозах на Киевщине 19 мая / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

На Львовщине характер погоды на этой неделе будет довольно спокойным в температурном режиме, сообщают в областном гидрометцентре.

«Ночные в пределах 10 тепла, дневные — до 22 тепла. Кратковременные грозовые дожди будут идти местами в дневные часы, преимущественно в Карпатах и Прикарпатье», — отмечают синоптики.

Погода на Львовщине 18-23 мая / © Укргидрометцентр

В частности, 19 мая погоду по области будет определять поле повышенного атмосферного давления и влияние высотной котловины. День будет облачным с кратковременными прояснениями, ночь пройдет без осадков, однако днем местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Также метеорологи предупреждают о слабом тумане, который будет сохраняться ночью и утром. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура ночью по области будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днем столбики термометров не поднимутся выше +22 градусов тепла.

Во Львове ночью температура воздуха составит от +7 до + 9 градусов тепла, днем ожидается от +19 до +21 градуса тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 19 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков. Днем местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с, днем местами во время грозы шквал 15-18 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +26 градусов выше нуля.

В Одессе ожидается от +13 градусов ночью до +23 градусов тепла днем.

Температура морской воды составит от +14 до +15 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 19 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозой.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7 — 12 м/с, днем местами будут порывы до 15 — 20 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +24 до +29 выше нуля.

В Харькове ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +14 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +27 до +29 градусов выше нуля.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр на 19 мая будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, однако днем пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах возможен град.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с.

Температура по области будет составлять:

ночью от +11 до +16 градусов тепла;

днем от +25 до +30.

В городе Днепр темература воздуха будет колебаться:

ночью от +13 до +15 гадусов выше нуля;

днем от +27 до +29 градусов тепла.

Ранее ученые выяснили, что из-за глобального потепления экстремально сильные штормы в будущем могут возникать чаще.

