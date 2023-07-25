Жара до 31 градуса и местами грозы: какой будет погода сегодня, 25 июля

Ветер в Украине в основном будет шквальным.

Во вторник, 25 июля, в Украине будет преобладать тепло, временами до жары, погода. Температура воздуха будет составлять +26+31 градус, впрочем, кое-где будут сильные осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, дожди, местами с грозами, ожидаются в западных, северных и кое-где в Винницкой, Черкасской, Одесской областях. В Карпатах и вокруг Карпат есть вероятность сильных ливней. На остальной территории осадков не ожидается.

"Ветер в Украине будет юго-западным, умеренным, временами порывистым до 15-20 метров в секунду. Осторожно со шляпами и бельем на улице без прищепок", — написала синоптик.

Погода в Киеве на 25 июля

По прогнозу Диденко, в столице 25 июля ожидается местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха будет составлять +29 градусов.

Между тем, Укргидрометцентр предупреждает об опасном метеорологическом явлении в столице и области — шквальный ветер и грозы.

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +18+20 градусов, днем +28+30 градусов.

Какая будет погода в Украине до конца июля — читайте в новости.

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