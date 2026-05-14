ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
311
Время на прочтение
1 мин

Жара до +31°: в Украину движется аномальное потепление — синоптики назвали точную дату

На следующей неделе в Украине ожидается значительное потепление, на Левобережье столбики термометров поднимутся до +31°C.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Жара

Жара / © ТСН.ua

В Украину возвращается настоящая летняя погода. На следующей неделе метеорологи прогнозируют существенное повышение температуры, которое в отдельных регионах пересечет отметку +30 градусов.

Согласно данным метеорологического сервиса Ventusky, потепление охватит всю территорию страны, однако температурные показатели будут неравномерными.

Самая жаркая погода ожидается на Левобережье. Там столбики термометров будут показывать от +28° до +31°. На остальной территории Украины также станет заметно теплее, хотя пиковые значения будут несколько ниже.

Постепенное повышение температуры начнется уже с понедельника, и подарит украинцам возможность наконец-то ощутить настоящее дыхание лета после переменчивой весны. Синоптики советуют быть готовыми к первой серьезной жаре и позаботиться о водном балансе.

Ранее мы писали о том, что Украину ожидают температурные качели.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
311
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie