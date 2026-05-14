Жара до +31°: в Украину движется аномальное потепление — синоптики назвали точную дату

В Украину возвращается настоящая летняя погода. На следующей неделе метеорологи прогнозируют существенное повышение температуры, которое в отдельных регионах пересечет отметку +30 градусов.

Согласно данным метеорологического сервиса Ventusky, потепление охватит всю территорию страны, однако температурные показатели будут неравномерными.

Самая жаркая погода ожидается на Левобережье. Там столбики термометров будут показывать от +28° до +31°. На остальной территории Украины также станет заметно теплее, хотя пиковые значения будут несколько ниже.

Постепенное повышение температуры начнется уже с понедельника, и подарит украинцам возможность наконец-то ощутить настоящее дыхание лета после переменчивой весны. Синоптики советуют быть готовыми к первой серьезной жаре и позаботиться о водном балансе.

