Жара до +32 °С: синоптики сообщили, когда в Украине прекратятся дожди и изменится погода

Погода в Украине в ближайшие дни начнет меняться.
Погода в Украине в начале июля все еще дождевая. Но в ближайшие дни ливни должна изменить жаркая погода. Изменения погодных условий обещают украинцам с середины текущей недели.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, в центральных регионах дожди прекратятся еще 7 июля. Осадки прогнозируют в среду местами на Западе, на Севере, а также в Запорожской и Донецкой областях.
Сухо и жарко почти на всей территории Украины будет уже на следующий день, 8 июля. Дожди будут лить только во Львовской и Ивано-Франковской областях. Температура в среднем по стране достигнет отметок до +29 градусов.
Без осадков во всех областях Украины будет уже 9 июля. Столбики термометров в четверг в Украине будут показывать от +27 градусов до вплоть + 32 градусов.
Напомним, погода на западе Украины 4-5 июля будет дождливой. В связи с ливнями спасатели предупреждают людей об ожидаемом подъем уровня воды на водоемах Ивано-Франковской области.
Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.