Жара до 33° и грозовые дожди: прогноз погоды в Украине на неделю, 30 мая-5 июня

Жара до 33° и грозовые дожди: прогноз погоды в Украине на неделю, 30 мая-5 июня

Неделя, 30 мая-5 июня, в Украине будет дождливой, но теплой.

На юге и востоке погода будет даже жаркой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 30 мая в стране будут идти кратковременные дожди, грозы, в восточных и юго-восточных областях без осадков. Температура днем 22-27°, в восточных, юго-восточных областях 26-31°, в западных и северных областях 18-23°. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

31 мая в западной, ночью и северо-восточной, днем и в восточной и юго-восточной части, 1 июня днем на крайнем западе страны местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 9-15°, в западной части 31 мая 6-11°, на юго-востоке страны 14-19°, днем 21-27°, в южной и восточной части 27-33°.

2 июня без осадков, 3-4 июня в западных, северных, Винницкой областях, 5 июня в Украине, кроме востока и юго-востока, будут идти кратковременные дожди, грозы. Температура 2-4 июня ночью 10-16°, днем 24-29°, на юге страны и на Закарпатье до 32°, в северо-восточных областях 21-26°, 5 июня ночью 13-19°, днем 27-32°, в западных областях 24-29°.

Ботанический сад имени Гришко открыл свои двери для посетителей

В Киеве 30 мая также ожидаются кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем 21-23°. 31 мая-1 июня в столице будет без осадков. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°. 2 июня и в воскресенье, 5 июня, в Киеве будет идти дождь, 3 и 4 июня будет сухо. Температура 2-4 июня ночью 12-14°, днем 23-24°, 5 июня в столице немного посвежеет — днем до 19°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

Читайте также: