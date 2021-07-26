Жара до + 34 °С, но местами грозы и дожди: где в Украине 27 июля кардинально изменится погода

Жара до + 34 °С, но местами грозы и дожди: где в Украине 27 июля кардинально изменится погода

Погода в регионах Украины будет разной.

Погода в Украине завтра, 27 июля, снова местами будет дождливой. В некоторых областях объявлено штормовое предупреждение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, по данным спасателей, во вторник в западных областях обещают грозы, днем возможны град и шквалы до15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Также на Западе возможны дожди. Они пройдут в Волынской, Ровенской и Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.

Температура воздуха в среднем по стране достигнет отметок от +28 градусов до +34 градусов.

Укргидрометцентр

Как сообщалось, в Украине снова возвращается жара. В течение недели жаркими обещают быть Юг и Восток Украины, а также Днепр с районами, свежее воздух будет в западных областях.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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