Жара до 36°, грозовые дожди, местами град и шквалы: прогноз погоды в Украине на четверг, 29 июля

Жара до 36°, грозовые дожди, местами град и шквалы: прогноз погоды в Украине на четверг, 29 июля

Сухо будет только на юге страны.

В четверг, 29 июля, в Украине будет жаркая и преимущественно дождливая погода.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра ночью в восточной части небольшой дождь, на остальной территории без осадков, днем в Украине, кроме юга, кратковременные дожди, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, в южной части ночью 18-23°, днем 31-36°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 21-26°.

В Киеве 29 июля ночью также будет без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

Погода в Украине: синоптики прогнозируют ливни с градом во всех регионах

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку