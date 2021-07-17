Жара до 36° и местами грозовые дожди: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 18 июля

Жара до 36° и местами грозовые дожди: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 18 июля

На западе страны возможны град и шквалы.

В воскресенье, 18 июля, в Украине будет довольно жаркая погода, однако местами ожидаются осадки.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в западных областях ожидаются умеренные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, в северных областях местами небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории страны без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 28-33°, на юге страны до 36°, в западных областях ночью 14-19°, днем 21-26°, в северных областях 25-30°.

В Киеве 18 июля ночью будет без осадков, днем местами будет идти небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 30-32°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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