Жара до 37° и кратковременные дожди: прогноз погоды в Украине на понедельник, 2 августа

Жара до 37° и кратковременные дожди: прогноз погоды в Украине на понедельник, 2 августа

В отдельных районах возможны град и шквалы.

В понедельник, 2 августа, в Украине будет держаться очень жаркая погода, которую в некоторых регионах будут освежать кратковременные грозовые дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в западных, северных областях, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем в западных областях 22-27°, в северных областях 25-30°, на остальной территории 30-35°, на востоке до 37°.

В Киеве 2 августа также будут идти кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 26-28°.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

Погода в Украине: в августе будет еще жарче - прогноз синоптиков

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