Жара до +38 и грозы: прогноз погоды в Украине на 17-23 июля

На следующей неделе ожидается теплая, в южных областях жаркая погода. Периодически будут проходить дожди с грозами разной интенсивности.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В связи с поступлением жаркой и неустойчивой воздушной массы средиземноморского происхождения, а также с территории Балканского полуострова, в нашей стране прогнозируется период преимущественно жаркой погоды с дневными температурами около +30 °С, в центральных и южных регионах местами выше +33…+35 °С.

В понедельник, 17 июля, погода ожидается преимущественно малооблачной и без осадков. Однако вечером малоподвижный холодный фронт станет причиной грозовых дождей в Полесье и на крайнем западе страны. Ветер северо-западной четверти в западных областях переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью будет +14…+19 °С, днем +27…+32 °С; в южных и центральных областях ночью +17…+22 °С, днем +29…+34 °С.

Во вторник, 18 июля, в западных и северных областях ожидаются грозовые дожди, днем осадки распространятся также на центральные регионы, Одесскую и Харьковскую области. Местами возможен град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер на Левобережье Украины юго-западный, 3-8 м/с, на Правобережье северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +17…+22 °С, у побережья морей до +24 °С; днем в западных областях +25…+30 °С, в остальной стране +30…+35 °С, в Одесской области местами +36…+38 °С.

В среду, 19 июля, грозовые дожди пройдут ночью в восточных, центральных областях и Приазовье, днем также на западе страны. В отдельных пунктах возможен град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха снизится на 3 — 5°С и будет колебаться ночью в пределах +13...+18°С, днем +24...+29°С; в южной половине и в Приазовье ночью +18…+23 °С, днем +28…+33 °С.

В четверг 20 июля дожди с грозами пройдут местами в западных областях, днем осадки возможны в центральных, местами северных и южных регионах. В отдельных районах возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 15 – 20 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах +15…+20 °С, днем +24…+29 °С, в южных областях и Крыму +30…+35 °С.

В пятницу, 21 июля, погодные условия будут определять малоградиентное поле пониженного давления. Ночью дожди возможны в западных и восточных областях, днем в Карпатском регионе и Прикарпатье сильные ливни, град и шквалы, 17 — 22 м/с. Ветер преимущественно западной четверти, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18°С, днем +25...+30°С; в южной части и Крыму ночью +18…+23 °С, днем +31…+36 °С.

В субботу, 22 июля, ночью без существенных осадков, днем местами пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные ливни, град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +15…+20 °С, днем +25…+30 °С; в южной половине ночью +19…+24 °С, днем +32…+37 °С.

В воскресенье, 23 июля, ночью небольшие дожди пройдут в восточной части Украины, днем и вечером в западных областях ожидаются ливни, местами град и шквалы, 17 – 22 м/с. В остальных областях Украины преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +16…+21 °С, днем +28…+33 °С, в южных областях +32…+37 °С.

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