Жара до +40 °C: синоптики предупреждают о чрезвычайной опасности в ряде областей Украины

Украинцев предупреждают о жаре до +40 / © Pixabay

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Украину накрывает волна аномальной жары, которая будет сопровождаться сухим воздухом и чрезвычайным уровнем пожарной опасности почти во всех регионах.

Какая будет погода 4 августа — узнайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине жаркую неделю. Дневная температура воздуха будет достигать отметки +30…+35 градусов, местами — до +34…+39 градусов, а в отдельных районах возможны аномальные +40.

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«Пик жары в Украине ожидается 6 августа, когда повсеместно будет царить очень сильная жара. За пару дней до этого и после этого ещё будут очаги сильной жары, но вот вся территория в целом сильнее всего нагреется именно в четверг», — предупреждает Диденко.

По словам синоптика, северный атмосферный фронт принесет дожди с грозами в западные и северные области Украины в ближайшую ночь. Однако во вторник, 4 августа, по всей стране установится жара: в Киеве столбики термометров достигнут +32…+34 градусов выше нуля.

Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

Ослабление жары следует ожидать с 7 августа, начиная с западной части Украины, а в течение 8–9 августа прохлада распространится на большинство регионов.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в период с 3 по 5 августа в регионе сохранится солнечная и жаркая погода.

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«Среднесуточная температура на 5–6° выше климатической нормы. Температура воздуха ночью 17–22°, днём 30–34°, местами сильная жара 35–37°», — отмечает синоптик.

В то же время он также предупреждает об усилении жары во второй половине рабочей недели (6–7 августа): ночью столбики термометров будут показывать +21…+23 градуса тепла, днём температура поднимется до +35…+38 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, 4 августа в Украине сохранится сухая и жаркая погода. Ночью температура составит +18…+23, а днём на востоке и северо-востоке воздух прогреется до +30…+34 градусов тепла. На остальной территории страны ожидается сильная жара до +35…+38 градусов тепла при слабом ветре переменных направлений.

Погода в Украине 4 августа / © Укргидрометцентр

В связи с такими погодными условиями синоптики предупреждают об опасности: в течение 4–6 августа в большинстве регионов Украины (4 августа повсеместно, кроме Харьковской и Запорожской областей) сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Синоптики предупреждают об опасности 4 августа / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в столице 4 августа сохранится сухая и жаркая погода со слабым ветром переменных направлений. По данным синоптиков, ночная температура по области составит +18…+23 градуса тепла, а днем столбики термометров поднимутся до сильной жары +35…+37 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается +20…+22, днём воздух прогреется до +35.

Кроме того, специалисты предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности на территории Киевской области с 4 по 6 августа. При таких погодных условиях в случае наличия открытого огня существует высокий риск мгновенного возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах.

Погода во Львове

Во Львовской области сохранится малооблачная погода без осадков с южным ветром 5–10 м/с. Ночью и утром ожидается слабый туман с ухудшением видимости до 500–1000 метров. Температура воздуха по области составит +17…+22 градуса тепла ночью и достигнет +35…+39 градусов днем.

Во Львове ночная температура поднимется до +19…+21 градуса тепла, а днём столбики термометров покажут +35…+37 градусов выше нуля.

Синоптики также предупреждают об чрезвычайной пожарной опасности пятого класса в регионе.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 4 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла, днём ожидается от +32 до +37 градусов выше нуля.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +21 до +23 градусов тепла, днём ожидается от +32 до +34 градусов тепла.

В то же время метеорологи предупреждают, что 4 августа в регионе ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

«Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — говорится в сообщении.

Погода в Харькове

В Харьковской области 4 августа синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет северо-восточного направления и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от +18 до +23 градусов тепла, днём ожидается от +31 до +36 градусов выше нуля.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +19 до +21 градуса тепла, днём ожидается от +33 до +35 градусов выше нуля.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и в городе Днепр 4 августа ожидается жаркая погода без осадков. В течение суток в регионе будет переменная облачность, прогнозируют синоптики.

Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +18 до +23 градусов;

днём от +30 до +35 градусов.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +21 до +23 градусов выше нуля;

днём от +32 до +34 градусов тепла.

В то же время метеорологи предупреждают об опасности: в период с 4 по 9 августа в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Напомним, метеоролог Виталий Шпиг предупредил о кардинальных климатических изменениях в Украине. По его словам, температура +40 и выше будет повторяться всё чаще, а украинцам стоит привыкать к более продолжительным и жарким волнам зноя.

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