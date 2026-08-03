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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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248
Время на прочтение
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Жара до +40°C станет нормой: метеоролог предупредил о кардинальных климатических изменениях в Украине

Температура +40°C и выше будет повторяться все чаще, а украинцам следует привыкать к более продолжительным и горячим волнам жары.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Климат Украины стремительно меняется

Климат Украины стремительно меняется / © Associated Press

Экстремальная жара до +40 ° C и выше перестает быть исключительным явлением для Украины. Из-за глобального потепления такие температуры будут повторяться каждый год.

Об этом сообщил метеоролог Виталий Шпиг, пишет Телеграф.

«К сожалению, это наша новая реальность в ближайшее десятилетие. Она связана с глобальным потеплением и вызванным им изменением климата. Если ситуация останется неизменной, то, что мы наблюдаем с 2010 года, будет повторяться каждый год. В лучшем случае — с такой же частотой, продолжительностью и температурой, как сейчас. В худшем — и величина температур, и продолжительность тепла будут расти, а может быть, и их частота», — сказал Шпиг.

По словам специалиста, главная причина — глобальное потепление и нежелание ряда стран сокращать выбросы парниковых газов. Если тенденция сохранится, климатические изменения в Украине будут ускоряться.

Ранее украинские климатологи сделали потрясающие прогнозы: из-за глобальных изменений климата до 2040 года зимы могут полностью исчезнуть для Одесской области и Крыма. По словам климатолога Светланы Краковской, весна на юге Украины будет наступать уже в январе, а в других регионах также будет ее значительное сокращение.

Тем временем, Европа переживает уже третий интенсивный наплыв жары с начала года. Снова бьют температурные рекорды. В разных уголках мира распространяются лесные пожары. Их настолько много, что эксперты уже назвали это «огненной волной».

Какая будет погода сегодня — читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
248
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