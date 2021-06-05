Жара, дожди и бури: народный синоптик дал прогноз погоды на лето-2021

По словам народного синоптика, 2021 — это год под управлением Сатурна, который и задает погоду.

Лето в этом году будет довольно жарким, но с дождями и грозами, говорит народный синоптик Леонид Горбань, который поделился с ТСН.ua своим прогнозом.

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Так, согласно его расчетам, июнь будет довольно теплым, а в июле и августе ожидается много дождей и бурь. Будут этим летом и очень жаркие дни.

В частности, Леонид Горбань дает такой прогноз:

в июне: 1-2 числа — тепло и дожди, 3-5 июня — жара, 6-7 июня — дожди, 9-22 июня — сухо и жарко, 25, 26, 30 — дожди, с 23 июня и до конца месяца — умеренная теплая погода;

в июле: начало месяца будет дождливым, с 4 по 8 июля — аномальная жара, 11-12 июля — дожди и бури, 16-17 июля — дожди, с 18 по 28 июля — жара, 25 — гроза и буря, 30 июля — дожди;

в августе: 1-3 августа — сильная жара, 2 августа — гроза и буря, 8 — буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа — дожди, с 19 по 21 и с 23 по 26 августа — жара.

Напомним, ранее народный синоптик дал свой прогноз погоды на май 2021 года.

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