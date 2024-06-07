Жара, грозы и ночная прохлада: синоптик рассказала, какой будет погода на выходных 8-9 июня

Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на ближайшие выходные, 8-9 июня, а также дала советы по экономии электроэнергии и адаптации к летней жаре.

Температура воздуха в Украине будет жаркой, достигая +27...+32 градусов, а на западе и севере — +23...+28 градусов. Такие показатели позволяют избежать использования кондиционеров, ведь ночной воздух остается свежим.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram.

Она советует проводить время на улице или во дворе, а спать с приоткрытым окном, поскольку ночью температура составит комфортные +12+19 градусов.

"Как раз есть время адаптироваться к предстоящей жаре, приучить организм, вспомнить старые естественные действенные методы охлаждения пространства и ответственно жить в условиях российской агрессии", — отмечает Наталка Диденко.

Что касается осадков, то 8 июня кратковременные грозовые дожди пройдут практически по всей Украине, кроме восточных областей. 9 июня осадки наиболее возможны на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории в воскресенье ожидается сухая и солнечная погода. При грозах возможны шквалы и град.

В Киеве в субботу стоит взять зонт, поскольку высока вероятность дождя и грозы. Температура воздуха в столице достигнет 26 градусов. В воскресенье в Киеве будет сухо и солнечно, воздух прогреется до +28+29 градусов.

"Выбирайте погоду на свой вкус, уплетайте клубнику с черешнями, но не забывайте их тщательно мыть, потому что лето - пора кишечных неожиданностей, зачем оно вам надо?)", — шутливо добавляет синоптик.

Наталья Диденко напоминает, что свет сейчас до 21 часа, тепла — с избытком, а фрукты и розы только набирают обороты. Она призывает украинцев спокойно адаптироваться к летним условиям и ответственно относиться к экономии электроэнергии в условиях российской агрессии.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщили, что в Украине заработает дополнительный блок на АЭС в ночь на 8 июня. Это ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме. Впрочем, графики отключений не исчезнут, но станут мягче.

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