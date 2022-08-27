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Жара и дожди: какой будет погода в Украине 27 августа

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Жара и дожди: какой будет погода в Украине 27 августа

Фото: pixabay.com

Сегодня, 27 августа, в Украине ожидается жаркая погода.

Температура воздуха прогреется до +32 градусов. Однако в центре страны ожидаются дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в регионах:

  • в северных областях ночью +16+18, днем +27+30
  • на западе ночью +13 +16 градусов, а днем +27 +31
  • в восточных областях ночью +17+20, днем +30+32
  • на юге страны ночью +18+20 градусов, а днем +29+32
  • в центральных областях ночью +15+18, днем +28+32

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

Солнце будет жарить до 38 градусов

Солнце будет жарить до 38 градусов

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Дата публикации
Просмотры
589
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