Жара накроет Украину / © Associated Press

Реклама

В Украине 7 июня в западных, северных областях и кое-где в центре пройдут кратковременные грозовые дожди. На остальной территории страны без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Жаркая погода будет доминировать. Жара будет продолжаться в Украине и в воскресенье. Резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха — особенности ближайших синоптических дней», — написала она.

Реклама

В течение дня субботы ожидается +26…32°С, на юге и востоке будет +32…34°С.

В Киеве в субботу и воскресенье пройдут местами кратковременные дожди. Возможны ливни и град, при грозах шквалистое усиление ветра.

«Будьте осторожны во время грозы. С понедельника температура воздуха снизится до комфортной — ожидается днем +18…24 градуса, а на западе даже кое-где +15…19 градусов», — добавила Диденко.

Ранее синоптики сообщили, каким будет июнь. Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что нынешний июнь в Украине будет «мокрый», за исключением южных областей.

Реклама