Жара и дожди с грозами: какой будет погода в Украине 16-20 августа

Жара и дожди с грозами: какой будет погода в Украине 16-20 августа

К Украине достался антициклон.

Антициклон "Люцифер", который несет волну горячего воздуха, уже добрался до Украины.

Именно поэтому уже сегодня, 16 августа, в Украине начнется жара, рассказали в ТСН.Ранок.

Сегодня в большинстве регионов температура достигнет +35 градусов. Еще жарче, по прогнозам синоптиков, должно быть завтра — 17 августа. Впрочем, возможны дожди в Киевской, Винницкой и Житомирской областях. На остальной территория будет солнечно и жарко.

17 августа. / Укргидрометцентр

Однако надолго в Украине "Люфицер" не задержится. Уже со среды, 18 августа, у нас должно стать ощутимо прохладнее. Кроме того, будут дожди и грозы. Осадки обойдут только во Львовской, Волынской, а также в восточных областях.

18 августа.

"Жара в понедельник будет доминировать. В большинстве областей Украины ожидается в течение дня +28-32 градуса. Во вторник-среду жара удержится да еще и усилится, однако в западных областях другая воздушная масса снизит температуру воздуха до +23-28 градусов", — говорится в сообщении синоптика Натальи Диденко.

Жара уменьшится 19 августа. На Спаса также будет дождь. Атмосферный фронт принесет осадки в пятницу — 20 августа. Дожди с грозами предусматривают в центральных, большинстве северных и восточных, а также южных областях. На западе прогнозируют от +23 до +25. На остальной территории термометры покажут до +33.

19 августа.

20 августа.

Как сообщалось, по словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 года будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне +20-25 градусов.

Погода в Украине: в большинстве регионов температура воздуха достигнет +35

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