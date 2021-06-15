Жара и дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на среду, 16 июня

В отдельных районах возможны град и шквалы.
В среду, 16 июня, в Украине будет переменно облачная, но жаркая погода с грозовыми дождями.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в южных и центральных областях местами значительные дожди, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, только в большинстве западных областей без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, в западных областях 9-14°, днем 23-28°, в южной части 20-25°.
В Киеве 16 июня также местами будет идти кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.