Жара и грозовые дожди: прогноз погоды в Украине на вторник, 13 июля

Жара и грозовые дожди: прогноз погоды в Украине на вторник, 13 июля

Во время дождей местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Во вторник, 13 июля, в некоторых регионах будут идти кратковременные грозовые дожди, однако будет довольно жарко.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра ночью на юге страны, в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях, днем на Правобережье местами кратковременные дожди, грозы, местами порывы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, днем 28-33°, в Винницкой и Хмельницкой областях местами 25-27°, в Карпатах ночью 8-13°, днем 18-23°.

В Киеве 13 июля также ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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