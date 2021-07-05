Жара и грозовые дожди со шквалами: прогноз погоды в Украине на вторник, 6 июля

Жара и грозовые дожди со шквалами: прогноз погоды в Украине на вторник, 6 июля

Несмотря на осадки, будет довольно жарко.

Грозовые дожди и шквалы будут атаковать Украину во вторник, 6 июля.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в северных и западных областях небольшой кратковременный дождь, местами грозы, на остальной территории умеренные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в южных, днем и в восточных областях местами значительные дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

В Киеве 6 июля будет идти небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Погода в Украине: неделя начнется с грозовых шквалов и одновременно жаркой температуры воздуха

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку