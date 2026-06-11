Энергетики / © Associated Press

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На фоне российских атак по энергосистеме эксперты предупреждают, что Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии и отключениями потребителей в летние месяцы. Последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре продолжат создавать серьезные опасности.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Украина, энергетическая система которой постоянно подвергается российским атакам, может столкнуться с дефицитом электроэнергии и отключениями потребителей в летний период даже при импорте электроэнергии и высокой генерации солнечных электростанций. Такой прогноз обнародовал аналитический центр DiXi Group.

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При умеренных температурах и отсутствие новых повреждений энергетической инфраструктуры дефицит электроэнергии в часы пикового потребления может составлять около 0,7 ГВт. В то же время при существенном повышении температуры воздуха недостаток электроэнергии может возрасти до 2,4 ГВт.

Дополнительным фактором риска станет проведение плановых ремонтов на атомных энергоблоках, играющих ключевую роль в обеспечении работы украинской энергосистемы.

«С ростом среднесуточных температур почасовые отключения электроэнергии станут неизбежными, а дефицит может возникать даже в ночное время, когда потребление обычно самое низкое», — говорится в прогнозе аналитического центра.

Эксперты также рассмотрели более отрицательный сценарий. Если жаркая погода сочетается с новыми повреждениями энергетических объектов, дефицит может достигнуть 6,2 ГВт при общем спросе на уровне 15,8 ГВт. В таком случае нехватка электроэнергии составит примерно 40% от общего объема потребления.

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Напомним, в Киеве планируют запустить «тепловые скорые» — мобильные котельные для аварийного восстановления тепла во время атак. Если все элементы заработают, город сможет проходить отопительный сезон даже при серьезных повреждениях энергетики — по принципу: света может не быть, но тепло останется.

Несмотря на масштабные планы правительства по восстановлению энергосистемы, эксперты предупреждают о критической нехватке кадров и угрозе «коммунальной воронки» для столицы уже следующей зимой.

Эксперты предупреждают, что масштабные российские обстрелы энергетической инфраструктуры делают крупные города главными мишенями. Самыми уязвимыми остаются Киев, Одесса, Днепр и Харьков. Эти мегаполисы больше всего зависят от централизованных ТЭЦ и протяженных сетей, поэтому удары по ним вызывают каскадные отключения электричества, централизованного отопления и воды.

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