- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 2 мин
Жара наконец-то отступит: Диденко назвала точную дату похолодания в Украине
Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, когда в Украине ослабеет жара и какие области первыми почувствуют похолодание.
В Украине после 6 августа начнет постепенно слабеть сильная жара. Поначалу свежий воздух поступит в западные области, а к 9 августа понижение температуры охватит и юг страны.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
По ее прогнозу, 6 августа станет последним днем очень высоких температур в большинстве регионов. В конце дня локальные дожди возможны на западе, севере и Винницкой области.
С 7 августа жара начнет спадать в западных областях, где температура будет от +24 до +29 градусов. На остальной территории страны еще ожидается от +30 до +39 градусов.
Уже 8 августа похолодание распространится на большинство областей, а 9 августа жара уйдет и из южных регионов.
Погода в Киеве
В столице 6 августа прогнозируют сильную жару - от +37 до +39 градусов. На протяжении большей части дня осадки не ожидаются, однако вечером возможен дождь.
7 августа в Киеве еще будет жарко, однако ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни и шквалы. Из-за резкого изменения погоды метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.
Ощутимое похолодание в столице прогнозируют 8 августа. Температура снизится до +25…+27 градусов.
Диденко также отметила, что в сильную жару могут возникать локальные осадки, которые сложно спрогнозировать заранее. Это связано с интенсивным испарением и накоплением влаги в атмосфере.
По словам синоптикини, дожди и ветер особенно важны после масштабных пожаров, в частности, вызванных российскими обстрелами, поскольку они способствуют очистке воздуха.
Отметим, что в Украине из-за жары объявили чрезвычайную пожарную опасность, а Европу охватила 40-градусная жарка и обмеление рек. Из-за жары в Украине во всех областях кроме Харьковской и Запорожской объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.