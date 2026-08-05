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Дата публикации
Категория
Украина
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Жара наконец-то отступит: Диденко назвала точную дату похолодания в Украине

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, когда в Украине ослабеет жара и какие области первыми почувствуют похолодание.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Жара в Украине (иллюстративное фото)

Жара в Украине (иллюстративное фото) / © Credits

В Украине после 6 августа начнет постепенно слабеть сильная жара. Поначалу свежий воздух поступит в западные области, а к 9 августа понижение температуры охватит и юг страны.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 6 августа станет последним днем очень высоких температур в большинстве регионов. В конце дня локальные дожди возможны на западе, севере и Винницкой области.

С 7 августа жара начнет спадать в западных областях, где температура будет от +24 до +29 градусов. На остальной территории страны еще ожидается от +30 до +39 градусов.

Уже 8 августа похолодание распространится на большинство областей, а 9 августа жара уйдет и из южных регионов.

Погода в Киеве

В столице 6 августа прогнозируют сильную жару - от +37 до +39 градусов. На протяжении большей части дня осадки не ожидаются, однако вечером возможен дождь.

7 августа в Киеве еще будет жарко, однако ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни и шквалы. Из-за резкого изменения погоды метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Ощутимое похолодание в столице прогнозируют 8 августа. Температура снизится до +25…+27 градусов.

Диденко также отметила, что в сильную жару могут возникать локальные осадки, которые сложно спрогнозировать заранее. Это связано с интенсивным испарением и накоплением влаги в атмосфере.

По словам синоптикини, дожди и ветер особенно важны после масштабных пожаров, в частности, вызванных российскими обстрелами, поскольку они способствуют очистке воздуха.

Отметим, что в Украине из-за жары объявили чрезвычайную пожарную опасность, а Европу охватила 40-градусная жарка и обмеление рек. Из-за жары в Украине во всех областях кроме Харьковской и Запорожской объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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