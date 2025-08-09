- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 155
- Время на прочтение
- 1 мин
Жара не думает отступать: где 9 августа пригреет до +33°
В частности жителей Киева и области ожидает типичная августовская погода.
В субботу, 9 августа, почти на всей территории Украины будет сухо и даже жарко. Ожидается переменная облачность без осадков.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Днем на большей части территории страны столбики термометров покажут 23-28°. В Закарпатье и в южной части страны воздух прогреется до 28-33°.
Погода в Киеве
На территории Киевщины и столицы будет переменная облачность. Ночью без осадков. В Киевской области температура воздуха днем составит 23-28 градусов тепла, а в Киеве - 25-27 градусов.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что на Украину снова сует жара. В субботу и воскресенье погодные условия определят антициклон Ines.
"Ожидается устойчивая и относительно спокойная погода с комфортными температурными показателями и слабым ветром, а также повышенным атмосферным давлением. Жара начнет постепенно усиливаться только на крайнем юге Украины и в Закарпатье, куда будет поступать жаркий воздух из стран южной Европы", - рассказал синоптик.