Жара не думает отступать: где 9 августа пригреет до +33°

Лето. / © unsplash.com

В субботу, 9 августа, почти на всей территории Украины будет сухо и даже жарко. Ожидается переменная облачность без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Днем на большей части территории страны столбики термометров покажут 23-28°. В Закарпатье и в южной части страны воздух прогреется до 28-33°.

Прогноз погоды в Украине на 9 августа. / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На территории Киевщины и столицы будет переменная облачность. Ночью без осадков. В Киевской области температура воздуха днем составит 23-28 градусов тепла, а в Киеве - 25-27 градусов.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что на Украину снова сует жара. В субботу и воскресенье погодные условия определят антициклон Ines.

"Ожидается устойчивая и относительно спокойная погода с комфортными температурными показателями и слабым ветром, а также повышенным атмосферным давлением. Жара начнет постепенно усиливаться только на крайнем юге Украины и в Закарпатье, куда будет поступать жаркий воздух из стран южной Европы", - рассказал синоптик.