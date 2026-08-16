Жара не спадает: где в Украине 17 августа будет +34, а где пройдут грозы

Погода в Украине / © ТСН

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В понедельник, 17 августа, в Украине сохранится жаркая погода: днем температура в основном составит +26…+31°, а на востоке местами воздух прогреется до +34°. В то же время в большинстве западных и северных областей местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, которые принесут временное понижение температуры.

Такой прогноз обнародовал Укргидрометцентр.

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В Украине прогнозируется переменная облачность. Ночью температура составит +15…+20°, ветер юго-западный, 5–10 м/с.

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За исключением западных и северных областей, на остальной территории значительных осадков не ожидается.

© Укргидрометцентр

Киев: до 30° и локальные грозы

По прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве ночью будет +18…+20°, а днём температура поднимется примерно до +30°.

Ночью осадков не ожидается, однако днём в Киевской области местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

Львов: дождь, гроза и град

Как сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, в Львовской области погоду будет определять область пониженного атмосферного давления.

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Ночью значительных осадков не прогнозируется, однако днём местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Температура в области ночью составит +13…+18°, днём — +26…+31°.

Во Львове ночью будет +16…+18°, днём +26…+28°.

Днём ожидается кратковременный дождь и гроза. Синоптики также предупреждают о возможном граде — объявлен I уровень опасности, жёлтый.

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В частности, во Львовской области объявлена чрезвычайная, 5-го класса, пожарная опасность. При наличии источников возгорания погодные условия будут способствовать возникновению и распространению пожаров в экосистемах.

Одесса: до 29° и тёплое море

Согласно прогнозу Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в Одессе понедельник пройдет без осадков, ожидается переменная облачность. Ночью температура составит +17…+19°, днём +27…+29°. Ветер переменного направления, 3–8 м/с.

Температура морской воды у берегов Одессы — +22…+23°.

Вдоль побережья Одесской области также ожидается сухая погода, небольшая волна и безопасный уровень моря. Днём температура воздуха достигнет +27…+32°, а морской воды — +22…+23°.

Днепр: до 30°, без осадков

Как сообщает Гидрометеорологический центр Днепропетровской и Донецкой областей, в Днепропетровской области прогнозируется небольшая облачность и сухая погода.

Ночью будет +13…+18°, днём +27…+32°. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

В Днепре ночью ожидается +15…+17°, а днём +28…+30°. Осадков не прогнозируется.

Харьков: жара до 34°

По данным Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, Харьковская область станет одним из самых жарких регионов страны. 17 августа здесь будет малооблачно и без осадков. Ночью температура составит +12…+17°, а днём поднимется до +29…+34°.

В Харькове ночью ожидается +14…+16°, днём +30…+32°. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

В целом начало новой недели не принесет Украине существенного ослабления жары. Наиболее заметные изменения погоды ожидаются на западе и частично на севере, где локальные дожди, грозы и местами град могут ненадолго освежить воздух. В то же время восточные и южные области останутся преимущественно сухими и жаркими.

Напомним: пока мир готовится к пятой волне жары этого лета с температурами до 37 °C, новое исследование показывает, что самые суровые климатические испытания ещё впереди.

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