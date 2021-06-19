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Жара около +30°, местами грозовые дожди: прогноз погоды на воскресенье, 20 июня

Жара около +30°, местами грозовые дожди: прогноз погоды на воскресенье, 20 июня

УНИАН

Похоже, жаркая погода надолго задержалась в Украине.

В воскресенье, 20 июня, в Украине будет солнечно и жарко. В некоторых регионах благоприятная погода еще и разбавится осадками.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, по прогнозам синоптиков, столбик термометра днем воскресенья достигнет 27-30 ° тепла, а ночью — 16-18 °. Кроме этого, ночью в южных, большинстве центральных и северных областей, днем на Правобережье небольшие, местами умеренные дожди, отдельные грозы, на остальной территории страны без осадков.