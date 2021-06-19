Жара около +30°, местами грозовые дожди: прогноз погоды на воскресенье, 20 июня

Похоже, жаркая погода надолго задержалась в Украине.

В воскресенье, 20 июня, в Украине будет солнечно и жарко. В некоторых регионах благоприятная погода еще и разбавится осадками.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, по прогнозам синоптиков, столбик термометра днем воскресенья достигнет 27-30 ° тепла, а ночью — 16-18 °. Кроме этого, ночью в южных, большинстве центральных и северных областей, днем на Правобережье небольшие, местами умеренные дожди, отдельные грозы, на остальной территории страны без осадков.

В Киеве в столице ночью воздух прогреется до 16-18°, а днем до 28-30°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, с воскресенья-понедельника в Украину зайдет настоящая летняя жара — 28-33 ° и выше. 20 июня, на Зеленое воскресенье, в большинстве наших областей градуса будут высоко. Дожди на Троицу пройдут на Западе, Юге и местами в центральных областях Украины. В северной части и на востоке Украины — без существенных осадков, делится синоптик. В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, на Троицу в столице ожидается сухая солнечная погода. Температура воздуха предполагается выходные высокой, 26-29 °, а восточный ветер в Киеве будет порывистым. Фрося рассказала, какой будет погода на выходные и как наслаждаться жизнью

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