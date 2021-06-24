Жара ослабнет и начнутся дожди с грозами: синоптик сообщила, когда в Украине изменится погода

Жара ослабнет и начнутся дожди с грозами: синоптик сообщила, когда в Украине изменится погода

Погода на западе Украины изменится поздно вечером 25 июня.

Погода в Украине в пятницу, 25 июня, будет жаркой. Однако, в некоторых регионах возможны осадки.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Как пишет Диденко, завтра в течение дня снова будет жарко от +30 градусов и до +36 градусов. Немного прохладнее будет на крайнем юге. Там местами от +27 градусов до +30 градусов.

"Дожди в пятницу какие-то существенные — вряд ли, лишь в южной части и на Западе есть шансы локальных коротких осадков. Однако уже поздно вечером 25 июня в западных областях может полить и погреметь серьезнее — подойдет с запада Европы атмосферный фронт", — говорится в ее сообщении.

Погода в Киеве завтра ожидается тоже жаркая. Температура прогреется до +35 градусов. Будет сухо, ветер юго-восточный, небольшой или умеренный.

А вот в выходные в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы. Также в субботу, 26 июня, температура воздуха снизится в западных областях, а в воскресенье — на Севере.

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"А в понедельник более свежая воздушная масса подвинется восточнее сбивать спесь с румяных высокомерных градусов - в Украине будет +25...+29, разве еще где-то на востоке выскочит +28...+31 градус", — подытожила Диденко.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Погода в Украине продолжает удивлять — после затяжных ливней, регионы страдают от жары. Высокая температура воздуха может навредить организму, а чтобы этого избежать следует соблюдать ряд рекомендаций.

Как сообщалось, на Закарпатье накануне зафиксировали температурный рекорд. Впервые за последние 130 лет столбики термометра достигли почти 40.

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