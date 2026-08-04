Жара оставляет Львов без воды: жителей просят ограничить потребление

Во Львове ограничили потребление питьевой воды / © Pixabay

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Во Львове из-за аномальной жары наблюдается критическое снижение давления в водопроводной сети в вечерние часы с 18:00 до 22:00. Это происходит, потому что жители массово используют питьевую воду для полива огородов и наполнения бассейнов, что увеличивает ежедневное потребление на 20 миллионов литров.

Об этом сообщает Львовводоканал.

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Последствия чрезмерного потребления

Питьевая вода из городского водопровода предназначена, прежде всего, для питья, приготовления пищи и обеспечения базовых бытовых потребностей населения. Однако в жаркие дни огромная часть ресурса идет на полив газонов, садов и другие хозяйственные дела, что создает колоссальную нагрузку на систему.

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Именно из-за такого нецелевого использования в отдельных домах города в часы наибольшего потребления вода может временно исчезать или подаваться с минимальным давлением. Коммунальщики отмечают, что во многих странах мира в периоды экстремальных температур использование питьевой воды для полива ограничивается даже на законодательном уровне.

Призыв к экономии

В настоящее время во Львове не вводились никакие жесткие запреты, поэтому службы полагаются исключительно на сознание и ответственность каждого отдельного жителя. Людей настоятельно просят отказаться от непервоочередных расходов воды в вечернее время.

Для ухода за приусадебными участками специалисты советуют по возможности использовать собранную дождевую воду или брать ее из ближайших открытых водоемов. Это позволит существенно разгрузить городские магистрали и избежать масштабных перебоев.

"Ответственное использование питьевой воды поможет поддерживать стабильное давление в сети и обеспечить бесперебойное водоснабжение для всех львовян", — отмечают представители водоканала.

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Напомним, в ближайшие дни Украину накроет жара до +40 градусов . Однако уже с 7 августа на западе, а 8-9 августа в большинстве областей температура начнет снижаться.

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