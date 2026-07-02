Фотография приведена в качестве иллюстрации / © pixabay.com

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В пятницу, 3 июля, аномальная жара в Украине начнёт спадать под натиском мощного холодного атмосферного фронта, надвигающегося с Северного моря. Однако смена погоды будет сопровождаться сильными шквалами, грозовыми ливнями и градом, из-за чего синоптики уже объявили первый уровень опасности.

Какая погода ожидается в Украине 3 июля — узнайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 3 июля в Украине холодный атмосферный фронт почти на всей территории страны принесет кратковременные дожди и грозы. В восточной части Украины осадков не ожидается.

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«Во время гроз, учитывая сильную жару и значительные перепады температур, возможны шквалы. Уже сейчас выберите безопасное место для парковки автомобиля. Ну и, как всегда, метеопатам следует быть внимательнее к себе — перемена погоды часто сказывается на самочувствии», — отметила синоптик.

Диденко отмечает, что жара спадает, поэтому 3 июля в западных областях, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях максимальная температура воздуха составит от +24 до +29 градусов тепла. Однако на остальной территории страны температура по-прежнему будет колебаться от +30 до +34 градусов выше нуля.

3 июля в Киеве из-за прохождения холодного атмосферного фронта пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы. Дневная температура воздуха составит до +27 градусов тепла.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в Черкасской области и соседних центральных регионах ожидается резкое изменение погоды, которая будет прохладной, но в то же время сопровождаться опасными метеорологическими явлениями.

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По словам метеоролога, длительный период аномальной жары завершится резким ухудшением погодных условий, что является обычным явлением при таких сильных температурных контрастах. Уже в пятницу, 3 июля, через центральные области пройдет мощный холодный атмосферный фронт. Он вызовет непосредственное столкновение раскаленного африканского воздуха с прохладными и влажными массами, движущимися со стороны Северного моря.

Период аномальной жары в Украине завершится резким ухудшением погодных условий

Такой температурный переход приведёт к сильным грозовым ливням, которые местами будут переходить в затяжные дожди. Непогода будет сопровождаться шквальными порывами ветра до 17–22 метров в секунду, а в некоторых районах возможен град. Жителей региона призывают к осторожности из-за высокого уровня опасности.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 3 июля в Украине будет облачно с прояснениями.

В большинстве западных и северных областей, а также в Винницкой, днем — в центральных, Одесской и Николаевской областях пройдут умеренные, местами сильные дожди с грозами. В отдельных районах ожидается град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. На остальной территории синоптики осадков не прогнозируют.

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Ветер будет дуть северо-западный, на востоке страны — восточный, со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла, днем ожидается от +29 до +34 градусов выше нуля.

В Киевской области температура воздуха составит +25…+30 градусов тепла. В западных, Житомирской и Винницкой областях ночью столбики термометров будут показывать от +14 до +19 градусов тепла, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов тепла.

Погода в Украине 3 июля / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают об опасности 3 июля

Синоптики предупреждают украинцев об опасности в связи с резким ухудшением погодных условий в пятницу, 3 июля. Страну охватят грозовые ливни, шквалы и град, в связи с чем введен первый (желтый) уровень опасности.

Непогода начнётся уже сегодня ночью в западных регионах. Жителям Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областей следует готовиться к сильным проливным дождям и грозам.

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В дневные часы грозовой фронт переместится на остальную территорию страны. Под ударом стихии окажутся северные и большинство центральных областей, а также южные регионы — Одесская и Николаевская области. В этих частях страны прогнозируются шквалистый ветер со скоростью 15–20 метров в секунду и локальный град. Особенно сильные ливни днем ожидаются в Киевской, Черниговской, Черкасской областях и в Одесской области.

Эксперты предупреждают, что такие сложные погодные условия могут привести к серьезным сбоям в работе коммунальных служб, энергетического сектора и строительных предприятий, а также существенно затруднить движение автотранспорта на дорогах.

Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях 3 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 3 июля будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут умеренные кратковременные дожди, а днём ожидаются сильные дожди с грозами.

В отдельных районах возможен град и шквалы со скоростью до 15–20 м/с. В связи с опасными метеорологическими явлениями на территории Киевской области и Киева объявлен первый уровень опасности — желтый.

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Синоптики предупреждают о непогоде в Киевской области 3 июля / © Укргидрометцентр

В целом ветер будет северо-западным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +30 градусов выше нуля.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +21 до +23 градусов тепла, днём ожидается от +26 до +28 градусов тепла.

Погода во Львове

3 июля во Львовской области погоду будет определять область пониженного атмосферного давления и влияние атмосферных фронтов с запада. Будет облачно с прояснениями.

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Местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с, днём возможны порывы до 15–20 м/с. Температура ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов тепла.

Во Львове будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако утром и днем возможны кратковременные дожди и гроза. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с, днем возможны порывы до 15–20 м/с. Температура ночью в городе составит от +11 до +13 градусов тепла, днем воздух прогреется до +25…+27 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области 3 июля будет малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

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ночью от +18 до +23 градусов тепла;

днём от +31 до +36 градусов выше нуля.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +20 до +22 градусов тепла;

днём от +32 до +34 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 3 июля ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без значительных осадков, однако днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с; во второй половине дня во время грозы ожидаются шквалы со скоростью до 15–20 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +18 до +23 градусов тепла, днем ожидается от +29 до +34 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +21 до +23 градусов тепла, днём ожидается от +29 до +31 градуса тепла.

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Температура морской воды будет колебаться от +23 до +24 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 3 июля ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет переменного направления и дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от +17 до +22 градусов тепла, днём ожидается от +30 до +35 градусов выше нуля.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +19 до +21 градуса тепла, днём ожидается от +32 до +34 градусов тепла.

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Ранее ТСН.ua сообщал, что после недолгого перерыва страны Европы вновь окажутся под воздействием аномальной жары. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +42, а во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что подобные погодные явления будут становиться все более частыми и интенсивными.

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