Жара отступает, но опасность растет: где в Украине пройдут грозы, ураганы и возможны паводки

Гроза / © unsplash.com

Реклама

После рекордной жары, которая в конце июня принесла Украине температурные рекорды, погода резко изменится. Уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют грозы, шквалы, град, а в Карпатском регионе не исключают локальных паводков и сходов селевых потоков.

Об этом рассказала синоптика Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, после поступления более холодного атмосферного фронта на фоне сильно прогретой атмосферы начнут активно формироваться мощные грозовые облака.

Реклама

«Это классическая ситуация: после жарких дней поступает атмосферный фронт, способствующий образованию мощных кучево-дождевых облаков. Именно поэтому возможны грозы, град и шквалистое усиление ветра», — объяснила синоптика.

Специалисты отмечают, что гроза может сформироваться менее чем через час и сопровождаться опасными порывами ветра, сильными ливнями, градом и даже локальными смерчами.

Когда температура начнет снижаться

По прогнозу Укргидрометцентра, 2 июля в большинстве областей еще сохранится сильная жара — от +29 до +34 градусов, а иногда в центральных и южных регионах температура может превысить +35°C.

Самое ощутимое похолодание ожидается 4–5 июля. В этот период дневная температура в большинстве областей будет составлять +21…+28°C, а ночная — +11…+18°C.

Реклама

Атмосферный фронт будет постепенно перемещаться с запада на восток страны, принося дожди, грозы, местами град и шквалы.

Какие области окажутся в зоне наибольшего риска

В ближайшие дни наибольшая вероятность опасных погодных явлений прогнозируется на Правобережье, особенно в западных областях.

2-3 июля сильные дожди ожидаются в Закарпатье, Прикарпатье, Буковине и Львовщине. 3 июля атмосферный фронт охватит северные области, а также Винницкую и Черкасскую области.

4–5 июля зона непогоды распространится практически на всю территорию Украины.

Реклама

Из-за сильных дождей в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей возможно стремительное повышение уровня воды в реках, локальные паводки и схождение селевых потоков.

По данным гидрологов, на реках бассейнов Прута и Сирета уровень воды может повыситься на 0,2-0,8 метра. В местах интенсивных ливней возможно быстрое формирование склонового стока и подтопления.

Синоптики не призывает туристов, планирующих отдых в Карпатах, внимательно следить за прогнозами погоды и гидрологическими предупреждениями, ведь ситуация может измениться буквально через полчаса.

Прогноз погоды — последние новости

Напомним, 3 июля в Украине ухудшится погода . Ночью ожидаются грозы и грозы (Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская и Хмельницкая области). Днем грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с прогнозируют в северных, большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской областях. Объявлен желтый уровень опасности.

Реклама

Однако на Европу идет очередная волна рекордной жары. Синоптики прогнозируют, что в начале июля термометры покажут экстремальные отметки на юге Португалии и Испании (42-43 ° C), а также почти по всей Франции (38-42 ° C). Новое потепление затронет и Польшу, где вначале температура поднимется на востоке до 30°C, а затем начнет стремительно расти по всей территории.

Новости партнеров