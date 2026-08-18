Грозовой фронт вытолкнет жару: на Украину надвигаются резкое похолодание и ливни

Атмосферный фронт принесет прохладу и грозы / © unsplash.com

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В среду, 19 августа, в Украине ожидается неустойчивая погода с колебаниями давления и влажности воздуха из-за прохождения атмосферного фронта. Большинство регионов ощутит существенное понижение температуры, а в некоторых областях пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Ситуация в регионах и осадки

Согласно прогнозу, изменение погодных условий будет сопровождаться переменной облачностью с прояснениями по всей территории страны. Ночью жителям большинства северных, центральных и южных областей следует подготовиться к кратковременным дождям и локальным грозам.

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В то же время, днем зона осадков сместится, поэтому дожди ожидаются преимущественно на востоке и юго-востоке Украины. На остальной территории синоптики не прогнозируют существенных осадков, а западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

© Укргидрометцентр

Температурный режим и погода в столице

Вместе с атмосферным фронтом с запада будет распространяться свежий воздух, что обеспечит всеобщее снижение температурных показателей. Ночные показатели термометров будут колебаться в пределах 9-14 градусов тепла, и только на юге и юго-востоке ночь будет теплее — от 13 до 18 градусов выше нуля.

«За фронтом будет распространяться прохладный воздух с запада, поэтому рассчитываем на кратковременную передышку от жары: прохладную ночь и комфортную дневную температуру», — отмечают метеорологи.

Днем воздух прогреется до комфортных 21-26 градусов, хотя на крайнем востоке страны жара еще удержится и достигнет отметки в 30 градусов. По информации Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области ночью также возможен кратковременный дождь с грозой, однако днем осадки не ожидаются, а столбики термометров в столице покажут приятные 23-25 градусов тепла.

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Напомним, синоптики забили тревогу из-за двойной опасности для Украины. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

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