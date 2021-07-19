Жара отступит и придет свежий воздух: прогноз погоды в Украине на неделю, 19-25 июля

Жара отступит и придет свежий воздух: прогноз погоды в Украине на неделю, 19-25 июля

Дожди в некоторых регионах будут сопровождаться шквалами и градом.

Неделя, 19-25 июля, в Украине будет значительно прохладнее, чем предыдущая, а на смену аномальной жаре придут грозовые дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 19 июля, в западных областях умеренные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, в северных, днем в центральных областях местами небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории страны без осадков. Температура ночью 18-23°, днем 28-33°, на юге и на востоке страны до 36°, в западных областях ночью 14-19°, днем 21-26°, в северных областях 25-30°.

Во вторник, 20 июля, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, в восточных и юго-восточных без осадков. Температура ночью 15-21°, днем 24-30°, на юге и востоке страны ночью 19-25°, днем 30-36°, в западных областях ночью 11-17°, днем 21-27°.

21 июля на большей части территории Украины кратковременные дожди, местами грозы. Температура в западных областях ночью 11-17°, днем 19-24°, на остальной территории ночью 13-19°, днем 21-27°, на юге и востоке страны ночью 19-25°, днем 29-34°.

22-25 июля в Украине будет сухо. Температура ночью 13-19°, днем 24-30°, 22-23 июля в западных областях 21-26°.

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В Киеве днем 19 июля умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 27-29°. 20 июля в столице ночью ожидается местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура ночью 18-20°, днем 26-28°. 21 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-18°, днем 23-25°.

22-23 июля в Киеве будет сухо и комфортно — температура воздуха днем прогреется до 22-23°. На выходных, 24-25 июля, станет теплее — 25-26°, а в воскресенье в столице будут идти кратковременные грозовые дожди.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Погода в Украине: восточные области будут страдать от жары, а на западе и севере температура спадет

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