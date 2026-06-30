Собака. / © УНИАН

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Второй месяц лета в Украине также начнется адской жарой. В среду, 1 июля, в регионах дальше держится высокая температура воздуха. Осадки вероятны только в Закарпатье.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

В большинстве областей ожидается от +30° до +35°. Осадки маловероятны. Впрочем, в Закарпатье пройдут локальные грозовые дожди.

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В Киеве 1 июля будет солнечно, без осадков и жарко. Температура воздуха будет держаться на отметке 33 тепла.

Похолодание в Украине

По словам синоптикини, уже 2 июля в Украину поступит холодный атмосферный фронт. Во время его приближения и при сильной жаре возможны сильные ливни, шквалы, грозы!

«Жара ослабнет сначала в западных областях, а в течение 3-4 июля — в большинстве областей Украины», — сообщила Диденко.

Напомним, климатологиня Светлана Краковская рассказала, что Европа нагревается в несколько раз быстрее за средние глобальные характеристики. Именно поэтому волны аномальной жары могут повторяться все чаще. Глобальное потепление происходит на всей планете, однако разные регионы нагреваются неравномерно. На это влияет то, идет ли речь о суше, океане или полярных территориях.

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