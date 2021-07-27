Жара с грозами: прогноз погоды в Украине на среду, 28 июля

Жара с грозами: прогноз погоды в Украине на среду, 28 июля

Местами возможен град и шквалы.

В среду, 28 июля, в Украине будет жаркая погода, однако в большинстве регионов ожидаются грозовые дожди.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем и в Полтавской, и Кировоградской областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°, днем 27-32°, в южной и восточной части до 35°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 21-26°.

В Киеве 28 июля также ожидаются кратковременные дожди, грозы, во время гроз шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

Как сообщалось, в Украину снова возвращается жара. В течение недели жаркими обещают быть Юг и Восток Украины, а также Днепр с районами, свежее воздух будет в западных областях.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

Погода в Украине: жару с дождями прогнозируют в большинстве регионов

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