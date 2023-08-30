"Жара сдуется": какой будет погода в последний день лета

31 августа ожидается еще теплая, а кое-где — жаркая погода. Однако возможны локальные грозовые дожди во многих областях.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине, завтра, 31 августа.

Об этом она написала в Facebook.

По словам Диденко, жара в Украине постепенно утихает.

Так, 31 августа в западных областях ожидается +23+28 градусов. На остальной территории Украины жара будет еще немного сохраняться: +28+33, местами может быть до +35 градусов.

"К западу Украины подплыла ложбинка циклона с атмосферными фронтами. Такая синоптическая ситуация обусловит локальные грозовые дожди во многих областях. Разве что на востоке и юго-востоке — без существенных осадков", — говорит Диденко.

Фото: Наталия Диденко / Facebook

Погода в Киеве

В Киеве завтра могут быть дожди с грозой. Погода будет теплой, до +29 градусов.

В пятницу, 1 сентября, в столице, по словам Диденко, "жара сдувается".

Ранее синоптики удивили прогнозом, какой погода будет в сентябре.

Читайте также: