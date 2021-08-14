Жара снова возвращается: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 15 августа

Жара снова возвращается: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 15 августа

Ливни прогнозируют на 15 августа в четырех регионах.

Погода в Украине завтра, 15 августа, будет солнечной и жаркой, в регионах прогнозируют до + 31 °С. Осадки тоже вероятны, но не во всех областях.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

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Так, по данным синоптиков, температура воздуха днем достигнет отметок от + 24 °С до + 31 °С. Жарче всего будет на Западе и Центре.

Прохладнее будет на Востоке и в оккупированном Крыму. На большинстве территории Украины 15 августа осадков не предвидится. Дождливо будет в Запорожской, Луганской и Донецкой областях и оккупированном Крыму.

В Киеве в воскресенье будет сухо и тепло. Днем воздух прогреется до 29-31 °С Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.

Укргидрометцентр

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

Также Леонид Горбань говорит, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

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