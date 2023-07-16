Жара усилится: синоптики обновили прогноз погоды в Украине на 16 июля

Сегодня, 16 июля, в Украине ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет переменным, 3-8 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Температура воздуха +24...+29℃, в западных, южных и Винницкой областях +28...+33℃.

В Киевской области и в столице 16 июля переменная облачность, без осадков Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области +24...+29℃. В Киеве днем +26...+28℃.

Напомним, в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13 до 18 градусов выше нуля.

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