Жара уже близко?: какой будет погода в конце мая и в первые дни лета

В конце мая и начале июня в Украине прогнозируются кратковременные дожди, однако ожидается изменение погодных условий и долгожданное потепление.

Об этом заявил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии «УНИАН».

По его словам, в последние выходные весны, 30-31 мая, Украина посетит поле пониженного атмосферного давления с северо-востока. Оно принесет кратковременные, непродолжительные осадки. Дожди минуют только запад страны.

Температура воздуха 31 мая

Ночные показатели: минимальная температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +5° до +12°.

Дневные максимумы: в разгар дня воздух будет прогреваться до +13…20°.

Погода в первые дни июня

По словам синоптика, 1-4 июня, в большинстве областей Украины будут кратковременные дожди, преимущественно в дневные часы. В то же время показатели термометров стабилизируются как в ночное, так и в дневное время.

«В ночные часы мы ожидаем 10-16 градусов, а дневные максимумы будут достигать 21-27 градусов. Уже будет тенденция к повышению температуры», — сказал Семилит.

Он анонсировал ощутимое потепление после довольно прохладной недели.

