Жара в конце лета и штормовой удар: синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине в эти выходные

Лето / фото иллюстративное / © pexels.com

Реклама

В субботу, 29 августа, в большинстве регионов Украины сохранится теплая и сухая погода, и лишь на западе пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Подробный прогноз погоды — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Погода в Украине в ближайшие дни

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 29 августа будет облачно с прояснениями. В целом по стране синоптики осадков не прогнозируют, лишь на западе днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет дуть преимущественно юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.

Реклама

Ночью температура будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, на юге страны ожидается от +13 до +18 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +23…+28 градусов тепла.

Погода в Украине 29 августа / © Укргидрометцентр

Кроме того, синоптики предупреждаюто порывах ветра до 15–20 м/с, которые ожидаются днем 29 августа в западных областях. В связи с опасными метеорологическими явлениями в этих регионах объявлен первый уровень опасности — желтый.

«Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта», — отмечают метеорологи.

© Укргидрометцентр

В то же время синоптики прогнозируют в воскресенье и понедельник (30 и 31 августа соответственно) в большинстве северных, центральных, а 30 августа — и западных областей местами кратковременные дожди с грозами. На остальной территории осадков не ожидается.

Реклама

Погода в Киеве

В Киевской области 29 августа будет облачно и без осадков, прогнозируют синоптики. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура в регионе ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, днем — от +25 до +27 градусов тепла.

Погода во Львове

В субботу, 29 августа, из-за влияния атмосферных фронтов с юго-запада на Львовщине и во Львове ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков с возможным слабым туманом утром, а днем прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Синоптики предупреждают о грозах во Львовской области 29 августа / © Укргидрометцентр

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 9–14 м/с. Ночная температура составит по области +10…+15, во Львове +12…+14, дневная — +23…+28 тепла, в городе ожидается от +24 до +26 градусов тепла.

Реклама

Погода в Харькове

В Харьковской области синоптики прогнозируют облачную погоду без значительных осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться в пределах +12…+17 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +29 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +13 до +15 градусов тепла, днём — от +26 до +28 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 29 августа будет ясно, без осадков. Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +10 до +15 градусов тепла;

днём от +26 до +31 градуса тепла.

В городе Днепр столбики термометров покажут:

ночью от +13 до +15 градусов тепла;

днём от +26 до +28 градусов тепла.

Погода в Одессе

По прогнозам синоптиков, 29 августа в Одессе и области ожидается переменная облачность без значительных осадков, с хорошей видимостью на автодорогах. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с, а вдоль побережья возможны порывы до 12–17 м/с (ослабнут днем до 6–11 м/с), в связи с чем объявлен I уровень опасности.

На море будет наблюдаться небольшая волна с вероятностью кратковременного понижения уровня воды ночью в Днепро-Бугском лимане. Температура воздуха по области ночью составит +12…+20 градусов тепла, в Одессе +15…+17 градусов тепла, днём будет от +25 до +30 градусов тепла, в городе столбики термометров будут показывать от +26 до +28 градусов тепла. Температура морской воды будет колебаться в пределах +21…+23 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине в сентябре 2026 года.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров