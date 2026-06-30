Жара в Украине начнет отступать: синоптик назвал дату похолодания

Сильная жара отступит / © Associated Press

Реклама

После нескольких дней аномальной жары в Украине ожидается постепенное понижение температуры.

Об этом в интервью «24 Каналу» рассказал представитель Укргидрометцентра Иван Семилит.

Первые ощутимые изменения прогнозируют уже 3-4 июля. В этот период в большинстве регионов температура воздуха снизится, хотя на востоке и юго-востоке страны жаркая погода еще может временно сохраняться.

Реклама

Когда отступит жара

В ночь на 3 июля температура составит +17…+23 градуса. Уже 4 июля в западных, северных и большинстве центральных областей воздух ночью охладится до +12…+18 градусов.

Днем 3 июля в западных регионах и Винницкой области прогнозируют +21…+27 градусов, тогда как на севере столбики термометров покажут +24…+30 градусов.

В южных, восточных и центральных областей жара еще не отступит. Здесь температура воздуха будет достигать +28…+34 градусов, а местами возможно повышение до +36 градусов.

По прогнозу, уже 4 июля почти по всей территории Украины, за исключением отдельных западных районов, дневная температура станет ниже еще на 3-6 градусов.

Реклама

В Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами

Синоптик также отметил, что предварительные расчеты на 5-9 июля не указывают на скорый возврат сильной жары. В этот период ожидаются кратковременные дожди с грозами, ночная температура будет колебаться в пределах +11…+18 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +22…+28 градусов.

По словам Семилита, именно в начале июля в Украине установится более комфортный температурный режим, а признаков новой волны экстремальной жары в ближайшее время пока не прогнозируют.

Новости партнеров