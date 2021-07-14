Жара в Украине: ученые рассказали, как чрезмерно высокие температуры повлияли на смертность среди населения

Рост смертности в Украине в конце июня связан не с коронавирусом.

В Украине в конце июня стало больше смертей среди населения. Одной из причин украинские ученые называют невыносимую жару, которая на этой неделе может достичь рекордных 39 ° С.

Об этом свидетельствуют данные НАН.

По данным ученых, в первой половине июня зафиксировано самый низкий уровень смертности за шесть лет (без учета информации о смертей от коронавируса). В то же время, уже в третьей декаде июня летальных случаев увеличилось и среди возможных объяснений — непосредственное влияние погодных условий: как известно, чрезмерная жара также может приводить к существенной избыточной смертности.

"В июне продолжила снижаться общая смертность вместе со снижением числа летальных исходов при COVID-19. Хотя число последних во второй декаде месяца оставалось существенным, общая смертность снизилась с достижением уровней, ниже среднего уровня 2015-2019 годов, а также уровня 2020 года. Следовательно, ожидаемый уровень смертности по сценарию, если бы коронавирусная инфекция была просто сейчас полностью остановлена, вероятно, ниже, чем в тот же период любого из предыдущих лет, начиная с 2015 года", — говорится в сообщении.

Національна академія наук України

Напомним, ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости на COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

Как сообщалось, заслуженная врач Людмила Мухарская заявила, что вспышка индийского штамма "Дельта" в Украине может произойти уже в июле или, когда люди будут возвращаться после летних отпусков, что более вероятно.

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