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Жара в Украине: ученые рассказали, как чрезмерно высокие температуры повлияли на смертность среди населения

Жара в Украине: ученые рассказали, как чрезмерно высокие температуры повлияли на смертность среди населения

Associated Press

Рост смертности в Украине в конце июня связан не с коронавирусом.

В Украине в конце июня стало больше смертей среди населения. Одной из причин украинские ученые называют невыносимую жару, которая на этой неделе может достичь рекордных 39 ° С.

Об этом свидетельствуют данные НАН.

По данным ученых, в первой половине июня зафиксировано самый низкий уровень смертности за шесть лет (без учета информации о смертей от коронавируса). В то же время, уже в третьей декаде июня летальных случаев увеличилось и среди возможных объяснений — непосредственное влияние погодных условий: как известно, чрезмерная жара также может приводить к существенной избыточной смертности.

"В июне продолжила снижаться общая смертность вместе со снижением числа летальных исходов при COVID-19. Хотя число последних во второй декаде месяца оставалось существенным, общая смертность снизилась с достижением уровней, ниже среднего уровня 2015-2019 годов, а также уровня 2020 года. Следовательно, ожидаемый уровень смертности по сценарию, если бы коронавирусная инфекция была просто сейчас полностью остановлена, вероятно, ниже, чем в тот же период любого из предыдущих лет, начиная с 2015 года", — говорится в сообщении.

© Національна академія наук України
Національна академія наук України

Напомним, ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости на COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

Как сообщалось, заслуженная врач Людмила Мухарская заявила, что вспышка индийского штамма "Дельта" в Украине может произойти уже в июле или, когда люди будут возвращаться после летних отпусков, что более вероятно.

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