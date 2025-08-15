- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 283
- Время на прочтение
- 1 мин
Жара возвращается: где в Украине будет +35°C на выходных
Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на выходные, 16-17 августа, и на понедельник — 18 августа. В некоторых областях Украины температура поднимется до +35°C.
Суббота, 16 августа, в Украине будет теплой и солнечной под влиянием антициклона.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе погоды на выходные, который она обнародовала в Telegram.
Температура воздуха днем составит +25+29 градусов, в южной части и Закарпатье до +30+32 градусов.
В воскресенье тоже не будем мерзнуть.
Хотя на западе и севере градусы немного осядут, будет +22+26.
Это небольшое понижение температуры воздуха будет обусловлено прохождением атмосферного фронта, который также принесет в эти части Украины локальные дожди.
«А вот на юге, востоке и в большинстве центральных областей жара снова подкрутит краник, +30+35 градусов! Здесь без осадков, преимущественно солнечно», — отметила она.
Какая погода в Киеве
В Киеве 16-17 августа осадки маловероятны.
«Наслаждайтесь солнцем, витамин Д сам себя не выработает. Температура воздуха в столице будет составлять +25+27 градусов, 18 августа посвежеет до +22 градусов», — отметила Диденко.
Где ожидать +35°C
В понедельник жара в Украине удержится на юге и юго-востоке, нагреет до +30+35, а на остальной территории будут преобладать комфортные +20+24 градуса.
Напомним, сегодня, 15 августа, верующие ПЦУ и УГКЦ празднуют Успение Пресвятой Богородицы, которое раньше приходилось на 28 августа.