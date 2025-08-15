Жара возвращается: где в Украине будет +35°C на выходных

Жара возвращается / © ТСН.ua

Суббота, 16 августа, в Украине будет теплой и солнечной под влиянием антициклона.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе погоды на выходные, который она обнародовала в Telegram.

Температура воздуха днем составит +25+29 градусов, в южной части и Закарпатье до +30+32 градусов.

В воскресенье тоже не будем мерзнуть.

Хотя на западе и севере градусы немного осядут, будет +22+26.

Это небольшое понижение температуры воздуха будет обусловлено прохождением атмосферного фронта, который также принесет в эти части Украины локальные дожди.

«А вот на юге, востоке и в большинстве центральных областей жара снова подкрутит краник, +30+35 градусов! Здесь без осадков, преимущественно солнечно», — отметила она.

Какая погода в Киеве

В Киеве 16-17 августа осадки маловероятны.

«Наслаждайтесь солнцем, витамин Д сам себя не выработает. Температура воздуха в столице будет составлять +25+27 градусов, 18 августа посвежеет до +22 градусов», — отметила Диденко.

Где ожидать +35°C

В понедельник жара в Украине удержится на юге и юго-востоке, нагреет до +30+35, а на остальной территории будут преобладать комфортные +20+24 градуса.

