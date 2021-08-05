Жара возвращается: когда температура воздуха в Украине снова прогреется до 30° и выше

На восток жара до 35° придет уже на выходных, 7-8 августа.
Со следующей недели в Украину снова вернется жара.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозам синоптиков, 9-10 августа температура на юге и востоке страны ночью будет составлять 16-22°, днем 29-35°, на остальной территории ночью 13-19°, днем 24-30°. Свежее будет только лишь в западных областях — 21-27°.
В Киеве 9 августа без осадков, 10 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.
Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.