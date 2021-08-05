Жара возвращается: когда температура воздуха в Украине снова прогреется до 30° и выше

Жара возвращается: когда температура воздуха в Украине снова прогреется до 30° и выше

На восток жара до 35° придет уже на выходных, 7-8 августа.

Со следующей недели в Украину снова вернется жара.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, 9-10 августа температура на юге и востоке страны ночью будет составлять 16-22°, днем 29-35°, на остальной территории ночью 13-19°, днем 24-30°. Свежее будет только лишь в западных областях — 21-27°.

В Киеве 9 августа без осадков, 10 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

Погода в Украине: в августе будет еще жарче - прогноз синоптиков

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