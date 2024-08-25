Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на 26 августа

В понедельник, 26 августа, максимальная температура в Украине поднимется до +30...34°C, местами +34...36°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Будет солнечно и сухо, без осадков.

В Киеве в понедельник днем будет до +33...34°C.

"Жара на неделе в Украине будет продолжаться. Одна надежда — на хотя бы немного свежие ночи и утро. Однако днем практически повсюду будет более +30°C", — отметила Диденко.

Ранее синоптики сообщили, что с понедельника, 26 августа, украинцев снова ждет жара. Однако она будет держаться недолго.

Жара уходит, ливни с грозами приходят!Погода на следующие дни ЗДЕСЬ!

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