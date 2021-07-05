Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю, 5-11 июля

Почти везде отметки будут достигать от +28° до +33-34°.

Грозовые шквалы будут атаковать всю Украину в первой половине недели, в то же время жара, которая усилится во второй половине — не будет отступать. Такой прогноз погоды мы имеем на неделю, 5-11 июля.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 5 июля, в Украине будет переменная облачность. В западных областях ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, в северных областях умеренный дождь, на остальной территории умеренные, днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в южных, центральных и восточных областях местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-21°, в западных областях 13-16°, днем 24-29°.

6 июля в Украине кратковременные дожди (в северной части местами небольшие), 7 июля без осадков, лишь на юге, юго-востоке и в Карпатском регионе местами небольшой дождь. Температура ночью 14-20°, днем 24-30°, на Закарпатье до 33°.

8-10 июля преимущественно без осадков, на юге и в Карпатах, 11 июля в Украине местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-21°, днем 28-34°.

В Киеве 5 июля будут идти кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°. 6 июля местами небольшой кратковременный дождь, гроза. 7 июля без осадков. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°. 8-9 июля в столице будет сухо и жарко. На выходных, 10-11 июля, жара днем усилится до 33°, осадков не предвидится.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Погода в Украине: неделя начнется с грозовых шквалов и одновременно жаркой температуры воздуха

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