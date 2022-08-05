Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на первые августовские выходные

Погода в субботу и воскресенье будет переменно облачной.

Выходные, 6-7 августа, в Украине будут преимущественно жаркими.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 6 августа в стране будет преимущественно сухо, лишь днем в юго-восточной части местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 21°, днем 28-33°.

6 августа в большинстве западных, Одесской, Винницкой, Херсонской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В воскресенье, 7 августа, в западных, днем и в северных и Винницкой областях будут идти кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, в южных и восточных областях до 35°, в большинстве западных областей 21-26°.

В Киеве 6 августа будет без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем около 30°. Днем 7 августа в столице пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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